Nach Mord an zweijähriger Tochter: Geflohener Vater gefasst

Er ermordete seine zweijährige Tochter - jetzt hat die Polizei Sohail A. aus Neugraben-Fischbek gefasst!

Wie die Bild berichtet, ist der 33-Jährige, der Anfang der Woche seiner Tochter Aeysha (2) die Kehle durchgeschnitten hatte und sich seitdem auf der Flucht befand, von der Polizei gefasst worden.

Wie es heißt, hätten Ermittler Sohail A. am Sonntagmittag um 12.15 Uhr in der Region San Sebastián in Spanien festgenommen, wohin er über Süddeutschland und Frankreich geflohen war.

Die Festnahme sei das Ergebnis der Zusammenarbeit des Hamburger LKA 23 mit dem BKA und französischen und spanischen Einsatzkräften.

Sohail A., der mit seiner Frau Tochter Aeysha in einer Wohnung am Wiedauweg in Neugraben-Fischbek gelebt hatte, stammt aus Pakistan und arbeitete zuletzt illegal als Küchenhelfer in einem Schnellrestaurant in Pinneberg.