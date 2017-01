Nach Operation: Darf Sarah Joelle Jahnel ins Dschungelcamp?

Bisher war noch nicht klar, ob Sarah Joelle Jahnel ins Dschungelcamp darf, denn das TV-Sternchen musste sich in dieser Woche einer Operation unterziehen.

Nun ist aber klar: Sarah Joelle Jahnel kann nach Australien reisen. Ihre Ärzte gaben grünes Licht für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. „Ich hatte einen kleinen Eingriff. Aber alles kein Problem. Mich haut so schnell nix um“, sagt Sarah Joelle Jahnel gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Noch dürfen sich die Teilnehmer nicht zum Dschungelcamp äußern, deshalb sagt Sarah Joelle Jahnel auch nur so viel: „Man wird in den nächsten Wochen hoffentlich viel von mir hören. Ich werde in den nächsten Wochen auf keinen Fall flach im Bett liegen.“ Dem Dschungelcamp steht wohl jetzt nichts mehr im Weg…