Nach Orkan "Xavier": 7 Tote und Bahnverkehr noch immer eingestellt!

Sturmtief „Xavier“ ist am Donnerstag über Deutschland gefegt. Der Sturm hat eine Verwüstung hinterlassen!

7 Menschen sind durch das Unwetter ums Leben gekommen. Vier Tote gab es in Brandenburg. Eine weitere Frau ist in Berlin gestorben, als ein Baum auf ihr Auto stürzte. Und auch in Hamburg kam eine Frau in ihrem Fahrzeug ums Leben. In Schwerin wurde ein LKW-Fahrer ebenfalls von einem Baum erschlagen.

Bahnverkehr noch immer eingestellt

Tausende Menschen sitzen nach wie vor an den Bahnhöfen fest, denn der Zugverkehr ist noch immer über weite Teile eingestellt – besonders betroffen sind die Städte Hamburg, Berlin und Hannover. Sogar die S-Bahn in Berlin musste den Betrieb komplett einstellen – zumindest fahren dort die Züge wieder. Hunderte Menschen saßen in Zügen fest, weil es Schäden auf der Strecke gab. Die Bahn stellte an den Bahnhöfen mehrere Schlafwagen zur Verfügung.

Stromausfall in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt

Nicht nur der Betrieb bei der Bahn kam zum Erliegen, sondern auch an den Flughäfen. Die beiden Berliner Airports stellten am Donnerstagnachmittag die Abfertigung ein – tausende Passagiere mussten stundenlang in den Fliegern verharren. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gab es einen Stromausfall, nachdem Bäume auf Stromleitungen gestürzt sind.