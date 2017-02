Nach Sarah-Diss: Damit schockt Pietro Lombardi

Bisher war Pietro Lombardi dafür bekannt, seine Ex Sarah trotz Fremdgehdrama und Trennung in der Öffentlichkeit in Schutz zu nehmen - umso unverständlicher dürfte diese Aktion in den Augen vieler Fans sein!

Auf Facebook zeigte sich Pietro Lombardi beim Einkaufen und rührte dabei kräftig die Werbetrommel für das neue Album von Rapper Majoe.

An sich nichts Außergewöhnliches - wäre der Rapper nicht gerade erst mit einem übelen Diss gegen Sarah Lombardi in den Schlagzeilen gewesen!

In einem Interview mit Promiflash hatte Majoe seine Haltung zu der Sängerin mit einem Song-Zitat von Rapperkollegen Jasko deutlich gemacht:

"Wär' ich Pietro, hätte Sarah keine Zähne mehr", pöbelte der Rapper.

Pietro Lombardi schien sich jedoch an dem krassen Prügel-Spruch des Rappers nicht weiter zu stören:

"Checkt das neue Album von meinem Bro Majoe. Mega Leistung!", promotete der Sänger fröhlich auf Facebook.

Unterste Schublade, wie einige Fans schockiert befanden:

"", schrieb ein Fans wütend, "" oder "Armselig, Pietro!", fanden auch andere.

Tja, es scheint, als hätte Pietro Lombardi mit dieser Aktion so einige Sympathiepunkte bei seinen Fans eingebüßt...