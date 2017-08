Nach Staffel 7-Finale: Wann kommt Staffel 8 von "Game of Thrones"? - In der aktuellen Staffel von "Game of Thrones" haben sich die Ereignisse regelrecht überschlagen. Während die White Walker schon sechs Staffeln in Richtung der Mauer marschiert sind und Daenerys Targeryan (Emilia Clarke) sich genau so lange auf die Ankunft in Westeros vorbereitet hat, ging es in Staffel 7 plötzlich ganz schnell.

Die letzte Folge der siebten Staffel lief jetzt in den USA und auch deutsche Streaminganbieter zeigen nun das letzte Staffelfinale vor der 8. und letzten Staffel von "Game of Thrones". Wenngleich auch die letzten beiden Staffeln weniger Folgen haben, ist die Wartezeit dazwischen die größte bisher. Und so wie es derzeit aussieht, müssen die Fans auf Staffel 8 noch länger warten, als zuvor auf Staffel 7.

Mit einem Drehbeginn im September fanden die Dreharbeiten zu Staffel 7 schon zwei Monate später als üblich statt. Schließlich sei in der gesamten "Game of Thrones"-Welt der Winter ausgebrochen und dementsprechend musste man auch für den Dreh auf schlechteres Wetter warten. Staffel 8 wird nun erst ab Oktober gedreht werden. Also sehen wir die Finale Staffel noch später als dieses Jahr Staffel 7.

HBO-Programmchef Casey Bloys bestätigt die Befürchtungen: Er rechne frühestens Ende 2018 mit der 8. Staffel, möglicherweise auch erst im Frühjahr 2019. Wenngleich die siebte Staffel bereits viel Fragen, die lange im Raum standen beantwortet hat, so bleibt natürlich noch eine Menge Fragen offen, dessen Antworten wir wohl erst nach mehr als einem Jahr Wartezeit erfahren werden.