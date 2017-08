Nach Terror-Warnung in Rotterdam: Zweite Festnahme

Terror in den Niederlanden? Wegen einer Terror-Warnung ist am Mittwochabend ein Popkonzert in Rotterdam abgesagt worden. Nachden ein Verdächtiger umgehend festgesetzt werden konnte, wurde jetz ein zweiter Verdächtiger festgenommen.

Der 22-jährige Mann soll nach Angaben des Senders "NOS" gegen 2 Uhr in seiner Wohnung in Nordbrabant festgenommen sein worden. Nachdem sein Haus durchsucht worden sein soll, werde er nun verhört.

Der noch am Abend in Rotterdam festgenommene erste verdächtige Fahrer eines Lieferwagens mit Gasflaschen soll nach derzeitigem Stand jedoch harmlos sein. Er sei betrunken gewesen und habe eine nachvollziehbare Erklärung für seine Gasflaschen-Ladung geben können, heißt es laut "NOS".

Sein Wagen habe sich in der Nähe des abgesagten Konzertes befunden. Nach einer Warnung der spanischen Polizei ist das Konzert der US-amerikanischen Band "Band Allah-Las" am Mittwochabend abgesagt worden.

Die Band aus Kalifornien habe den Saal „Maassilo“ unter Polizeischutz verlassen, heißt es von der Nachrichtenagentur "ANP".