Nach tragischem Unfall: Kay One sorgt für mehr Sicherheit auf deutschen Straßen

Am 15. Januar verlor Kay One einen seiner besten Freunde bei einem Autounfall. Manuel Wahl starb, nachdem er im Auto frontal von einer Geisterfahrerin erwischt wurde.

Auf seiner Instagram-Seite postete der Rapper nun ein Bild von sich und CDU-Politiker Wolfgang Bosbach und erklärte, dass er seinen Bekanntheitsgrad von nun an für etwas Gutes ausnutzen möchte. „Viele von euch haben ja mitbekommen, dass einer meiner besten Freunde (Manu Wahl) vor nicht allzu langer Zeit bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Sein Tod soll nicht umsonst gewesen sein: Deshalb engagiere ich mich ab sofort für mehr Verkehrssicherheit in Deutschland. Das bin ich meinem Freund Manuel schuldig. Es werden große Dinge auf euch zukommen, die mit der Verkehrssicherheit und Aufklärung für die jungen Fahrer zu tun haben werden“, so Kay.

Bisher ist noch nicht bekannt, wie genau die Zusammenarbeit aussehen soll, aber Manuel wäre sicherlich sehr stolz auf seinen Freund und dessen Engagement.