Nach Trennung von Michal: Sarah Lombardi wird jetzt Liebes-Kupplerin!

So richtig viel Glück hatte Sarah Lombardi in der letzten Zeit nicht in der Liebe. Ausgerechnet sie soll jetzt Liebes-Kupplerin werden!

Im Oktober ging die Beziehung mit Pietro Lombardi in die Brüche, nachdem Sarah ihn mit Michal betrogen hat. Mit ihrer Affäre kam sie danach zusammen – das Liebes-Glück hielt nur einige Monate, denn auch die beiden haben sich schon wieder getrennt.

Sarah Lombardi & Michal T.: Statement zu Trennungsgerüchten!

Nun hat Sarah Lombardi einen neuen TV-Job an Land gezogen und wird in einer Datingshow teilnehmen – allerdings nicht als Kandidatin, sondern möglicherweise als Moderatorin!

Für die neue RTL II-Show „Love Island“ soll die Sängerin als Liebes-Kupplerin vor der Kamera stehen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Sie hat allerdings auch Konkurrenz, denn auch Jana Ina Zarrella war in der vergangenen Woche beim Moderatoren-Casting. Wer von den beiden Girls den TV-Job bekommt, ist noch nicht ganz sicher.