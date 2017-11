Nach Überfall: 19-Jähriger schießt sich den Penis ab

Eigentlich wollte der 19-Jährige Terrion P. einen Hot-Dog-Stand überfallen und mit dem Geld verschwinden. Doch dann schlug das Schicksal zu.

Die Chicago Times berichtet, dass der junge Mann am 31. Oktober einen Würstchenladen stürmte und einem Mitarbeiter eine Pistole an den Kopf hielt. Die Angestellten wollten ihm das Geld in einem Eimer reichen, doch dieser kippte um und die Scheine verteilten sich auf dem Fußboden. Terrion steckte die Pistole daraufhin wieder in seinen Gürtel und sammelte das Geld vom Boden auf, bevor er aus der Filiale rannte.

Plötzlich löste sich ein Schuss aus seiner Waffe und schoss ihm seinen Penis weg. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der Mann sich blutend über die Straße schleppt und anschließend kollabiert.

Inzwischen wurde der Dieb festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Raubes ermittelt. Wie es seinem besten Stück geht, ist bisher nicht bekannt.