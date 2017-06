Nach „Wetten, dass...?“: Michelle Hunziker bekommt neue ZDF-Show

Sie ist zurück!

Vor rund sechs Jahren verabschiedete sich Michelle Hunziker als Moderatorin vom ZDF, als das Format „Wetten, dass...?“ endgültig eingestellt wurde - jetzt dürfen sich die Fans auf ein Wiedersehen mit der hübschen Blondine freuen!

Wie die Bild am Sonntag berichtet, hat sich der Mainzer Sender Michelle Hunziker als Gastgeberin für ein neues Schlagerfestival gesichert, das mit hochkarätigen Gästen wie Helene Fischer, Vanessa Mai und Beatrice Egli im August in der Strand-Arena am Timmendorfer Strand stattfinden wird.

Gegenüber der BamS zeigte sich ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemanns mehr als zufrieden mit seiner neuen alten Moderatorin und erklärte:

"Die ZDF-Shows von Helene Fischer und Carmen Nebel zeigen, wie ungebrochen die Lust auf Musik, besonders auf deutschsprachige Musik ist. Mit dem Schlagerfestival präsentieren wir jetzt eine dritte Farbe. Und als eine der Top-Entertainerinnen im TV ist Michelle Hunziker dafür die ideale Moderatorin. Sie bringt alles mit, um unsere Sommershow aus der großen Arena im Sand stimmungsvoll zu präsentieren.“

Sollte „Das große Schlager Festival 2017“ bei den Zuschauern gut ankommen, würde die Show sogar in Serie gehen - eine große Chance für Michelle Hunziker!

Und so schwärmte auch die 40-Jährige gegenüber der BamS von ihrem neuen Engagement:

"Ich freue mich wahnsinnig auf die Sendung. Das wird sicher ein großer Spaß!“

Wieviel Spaß es beim "Großen Schlager Festival 2017" dann gibt, können sich Fans am 26. August um 20.15 Uhr im ZDF anschauen.