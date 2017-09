Nachdenklicher Post: David Friedrich kritisiert "Scheinwelt"

Mit diesen Worten berührt David Friedrich seine Fans!

Seit einigen Monaten ist der 27-Jährige jetzt schon mit Herzdame Jessica Paszka glücklich - Zeit für den Musiker, seine Follower an seiner persönlichen Glücks-Formel teilhaben zu lassen!

Auf Facebook richtete sich der Bachelorette-Kandidat an seine Fans und erklärte in einem nachdenklichen Post:

"Der Großteil der Gesellschaft schaut auf andere in der Scheinwelt, wo alles 'Bling Bling' macht und perfekt scheint. Dadurch nehmt ihr euch euer Selbstbewusstsein. Lasst euch davon nicht blenden."

Er selbst habe immer probiert, authentisch zu bleiben:

"Ich habe mich länger gefragt, warum ihr mich in Bezug auf die Sendung so sympathisch fandet", so David.

"Ich bin der Typ von nebenan. Der, der Mist baut, Späße macht, sich erfreut, andere zum Lachen zu bringen, aber niemals anderen Schaden wollen würde", fährt der 27-Jährige fort und ermahnt:

"Der Großteil versucht, sich zu profilieren oder von der besten Seite zu zeigen, was absolut unnötig ist. (Damit meine ich jetzt nicht die Bachlorette-Jungs!) Man will immer mehr und mehr, wobei man die wichtigen Dinge im Leben vergisst -nicht gut! Gesundheit, Freundschaft, Familie!"

Starke Worte, die auch bei den Followern von David Friedrich auf Begeisterung treffen!

"Es fängt bei einem selber, an was Gutes zu tun und nicht nur an sich zu denken!", erklärt der 27-Jährige noch und schließt:

"Steht zu euch selbst und zieht euer Ding durch!"