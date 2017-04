Es scheint, als würde die Situation zwischen Silvia Wollny und Calantha erneut eskalieren. Die 52-Jährige soll vor dem Amtsgericht Neuss eine einstweilige Anordnung gegen den Freund ihrer Tochter erwirkt haben.

Wie Bild berichtet, soll Silvia Alex S. und seiner Familie vorwerfen, Calantha als Prostituierte anzubieten. Grund für die Annahme seien Nacktbilder der 16-Jährigen, die der Wollny-Familie zugespielt wurden.

Auch wenn Alex sich seiner Freundin nur bis auf 50 Meter nähern darf, will sich das Paar nicht an die Anordnung halten. „Es gibt Fotos – oben ohne. Aber die habe ich für meinen Freund gemacht. Ich bin keine Prostituierte. Meine Mutter setzt Lügen in die Welt“, stellt Calantha gegenüber Bild klar. Silvia Wollny selbst hat sich bisher noch nicht zu dem Familienchaos geäußert.