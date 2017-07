Nadine Menz: GZSZ-Star hat heimlich geheiratet!

Schon lange war bekannt, dass sich Nadine Menz bald das Ja-Wort geben wird. Seit Monaten war der GZSZ-Star schon in Hochzeitsvorbereitungen. Nun kam raus: Die Schauspielerin ist schon längst unter der Haube!

Nadine Menz hat ihren Liebsten Sascha Bigalke geheiratet, wie sie jetzt selber bestätigte. "Ich habe vor Kurzem schon geheiratet, es war wunderschön", erzählt Nadine Menz gegenüber "Promiflash". Bilder von der Hochzeit gibt es leider noch nicht und darauf müssen die Fans wohl auch noch verzichten.

Seit drei Jahren sind Nadine Menz und Sascha Bigalke ein Paar. Im vergangenen Sommer folgte dann auch die Verlobung in New York. "Wir standen direkt am East River, als Sascha mit Anfang Juni den Heiratsantrag gemacht hat. Er kniete sich vor mich und streifte mir einen Ring über den Finger", erzählte die Schauspielerin aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" damals im Interview mit der "Bunte".