Nadine Menz: Heimliche Hochzeit?

Hat sie oder hat sie nicht? Vor knapp einem Jahr hat sich GZSZ-Beauty Nadine Menz mit ihrem langjährigen Freund Sascha Bigalke verlobt. Jetzt spricht alles dafür, dass sie heimlich geheiratet haben!

Nadine Menz: Ist sie schon in den Flitterwochen?

Ende Mai erklärte Nadine Menz noch gegenüber "t-online.de": "Die Hochzeitsplanung ist im Endstadium." Jetzt verbringt sie bereits einen Urlaub auf den Malediven. Hat sie zwischen dem Interview ihren Schatz Sascha geheiratet und ist bereits mit ihm entspannt in den Flitterwochen? Gut möglich! Denn ein kleines Detail an ihrem Finger deutet darauf hin. Ihren Verlobungsring trägt die Schauspielerin immer an der linken Hand, jetzt ziert ein Schmuckstück den RIingfinger ihrer rechten Hand. Ihr Ehering? In Deutschland trägt man den in der Regel an der rechten Hand.

Nadine Menz schweigt und genießt

Nadine Menz postet fröhliche Urlaubsschnappschüsse und genießt ihre freie Zeit. Ansonsten schweigt der hübsche Lockenkopf. Ob sie also schon als Ehefrau im Urlaub ist, bleibt zumindest vorerst ihr kleines Geheimnis....

Nadine Menz: Traumfigur

Immerhin: Die Bikini-Figur hatte Nadine Menz schon vor dem Urlaub erreicht. "Diesen Sommer brauche ich mir um meine Figur keinen Kopf machen. Die Hochzeit ist daran schuld", lachte sie im Interview mit t-online.de. Durch den ganzen Stress nahm die Schauspielerin nämlich wie von selbst ab.