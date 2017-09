Nadja abd el Farrag: Alkohol-Skandal

Die Sorge um Naddel bricht einfach nicht ab. Immer wieder sorgt die Ex von Dieter Bohlen für traurige Schlagzeilen. Ob ihr dürrer Körper, die Leberzirrhose oder die Pleite-Headlines. Jetzt ist wieder ein Bild von der 52-Jährgen aufgetaucht, das ihre Fans.

Naddel ist umgeben von Schnaps

Naddel steht oben an der Bar, um sie herum zahlreiche Flaschen Schnaps! Bei dem Foto handelt es sich um einen Auftritt in Krümels Stadl. Zwar trinkt Naddel den Alkohol nicht, doch für eine Frau mir Leberzirrhose, die in der Vergangenheit immer wieder mit Alkohol-Schlagzeilen für Gesprächsstoff sorgte, ist das sicher nicht die beste Umgebung!

Naddel: "Wenn sie jetzt nicht aufhören, dann könnte es sein, dass sie nicht mehr lange zu leben haben."

nadja abd el Farrag selber erklärte nach der schlimmen Diagnose schließlich: "Der Arzt hat mir gesagt, wenn sie jetzt nicht aufhören, dann könnte es sein, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. Das hat er mir gesagt, aber das war eine Vermutung."

Kein Wunder also, dass dieses Foto wieder einmal für einen Skandal sorgt!

„Ich mach mir total Sorgen. Ich habe keinen Bock irgendwann in der Zeitung zu lesen, Nadja ab el Farrag tot im Hotelzimmer gefunden“, erklärte Krümel, die Inhaberin des Stadls noch vor einiger Zeit gegenüber "Bunte". Doch ob sie mit den Auftritten wirklich eine große Hilfe für sie ist, bleibt fraglich.