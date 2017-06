Was für ein Schock! In der Verganenheit machte Nadja abd el Farrag immer wieder mit schockierenden Nachrichten Schlagzeilen. Sie hatte mit Geldproblemen zu kämpfen, erhielt die schlimme Diagnose Leberzirrhose und wurde wieder mit Alkohol abfotografiert. In den letzten Tagen ist es aber ruhiger um Naddel geworden. Bis jetzt! Denn nun schockiert sie ihre Fans mit diesen traurigen Neuigkeiten!

Alle Einzelheiten erfahrt ihr im VIDEO!