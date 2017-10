Nadja abd el Farrag: Dramatischer Zusammenbruch!

Neues Drama um Naddel! In den letzten Wochen machte besonders der Gesundheitszustand von Nadja abd el Farrag den Fans große Sorgen. Jetzt musste sie sogar ins Krankenhaus!

Große Sorge um Naddel

Nachdem sie eine schwere Operation am Fuß hatte und sie außerdem einen Auftritt in Krümels Stadl absagen musste, brach sie jetzt laut "OK" vor einem Auftritt zusammen. "Als unser VIP-Betreuer eintraf, um sie abzuholen, lag Naddel im Bett, wirkte wie weggetreten, wimmerte vor sich hin, dass sie nicht aufstehen kann", erklärten Marion und Daniel Pfaff gegenüber "OK".

Doch obwohl es Naddel schlecht ging, trat sie auf! „Hätte sie vorher abgesagt, kein Problem. Aber so kurzfristig ein Rückzieher, das geht nicht. Die Gäste waren ja ihretwegen da und haben alle auf sie gewartet“, verrät Daniel weiter. Zu viel für die Sängerin!

Naddel musste gleich zwei Mal ins Krankenhaus

Als Naddel anschließend wieder zu Hause ankam, musste sie gleich zwei Mal ins Krankenhaus! Ihr Freund Burkhardt Stoelck verrät: "Nadja hat einen richtigen Infekt, mit Durchfall, Spucken, alles." Hoffentlich ist sie jetzt wieder auf dem Weg der Besserung...