Nadja Abd el Farrag: Naddel verpasst ersten Dreh als Reporter

In Ägypten für ein Reisemagazin vor Ort zu berichten, klingt nicht nach dem schlechtesten Job. Doch wieder schlägt die gnadenlose Pechsträhne von Nadja Abd el Farrag zu. Der Dreh für sonnenklar.TV in Hurghada in Ägypten musste abgesagt werden, da Naddel sich verletzt hatte.

Nadja Abd el Farrag hatte einen Unfall

"Sie ist gestern beim Spaziergang mit ihrem Hund umgeknickt", teilte Andreas Lambeck, der Geschäftsführer von sonnenklar.TV, mit. Kurz vor Abflug musste sie ihren ersten Einsatz als Außenreporter absagen. Der Arzt habe ihr verboten mit dem lädierten Fuß zu verreisen.

Mal wieder laufen die Dinge gegen Nadja Abd el Farrag. So schockierte sie uns mit gefährlich geringem Gewicht, dann folgte die Nachricht, sie würde an einer Leberkrankheit leiden und jetzt macht ihr ein kleiner Unfall Probleme bei dem vermutlich besten Job, den sie in den letzten Jahren ergattern konnte.

Immerhin, so betont der Sender, halte man weiter an Nadja Abd el Farrag als Moderatorin und Reporterin für sonnenklar.TV fest.