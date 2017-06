Nadja Abd El Farrag: Sie turtelt auf Mallorca

Ist "Naddel" etwa bald wieder vergeben?

Nachdem es in der letzten Zeit mit Alkoholabstürzen und Krankheitsschock eher düstere Nachrichten um Nadja Abd el Farrag zu berichten gab, scheint es für die 52-Jährige jetzt wieder bergauf zu gehen: Naddel ist frisch verliebt!

Wie das Magazin "In" mit aussagekräftigen Fotos bereichtet, wurde die Ex von Dieter Bohlen auf Mallorca beim Turteln mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet!

Nach einem Gesangsauftritt im "Krümels Stadl" soll sich Nadja Abd el Farrag intensiv mit einem Stammgast der Location unterhalten haben - und der ist kein Unbekannter!

Wie berichtet wird, handelt es sich bei dem Neuen in Naddels Leben um den gut situierten Unternehmer Klaus Pohlmann, der, angesprochen auf sein Verhältnis zu der 52-Jährigen, gegenüber der "In" verlautete:

“Ich bin Single, und wir lernen uns gerade kennen.”

Und auch bei dem schweren Unterfangen, dauerhaft ohne Alkohol auszukommen, will Klaus Pohlmann seine Nadja unterstützen:

“Das muss sie", erklärte er gegenüber dem Magazin weiter, "Ich habe Nadja neulich eine Apfelschorle bestellt, aber sie nahm sich mein Wodka-Red-Bull-Glas! Angeblich hat sie es nur verwechselt. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Das lasse ich nicht noch mal durchgehen.”