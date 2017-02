Nadja abd el Farrag: So geht es wirklich mit ihrer TV-Karriere weiter!

Nadja abd el Farrag hat einen Job bei Sonnenklar.tv ergattert. Dann kursierten plötzlich Schlagzeilen, dass nach einer TV-Show schon wieder Schluss sei.

In ihrem neuen Job will Naddel wieder Fuß fassen. Dass nach nur einer Ausgabe ihrer Kochsendung schon alles vorbei sein soll, hat nun Sonnenklar.tv dementiert. "Die Teilnahme von Nadja an der Reisesendung war für uns ein voller Erfolg. Sie hat das gut gemacht und war sehr unterhaltsam. Es war sehr amüsant für unsere Zuschauer", sagt Senderboss Andreas Lambeck gegenüber „VIP.de“.

Mit Nadja abd el Farrag seien weitere TV-Projekte in Planung. „Wir haben weitere Pläne mit ihr. Die weiteren Pläne bestehen darin, dass wir sie gerne einsetzen würden, für uns in den Süden zu fliegen und vor Ort zu berichten“, so Andreas Lambeck.

Derzeit ist Naddel allerdings erschreckend dünn. Deshalb will Sonnenklar.tv noch abwarten, bis es ihr wieder richtig gut geht. „Wenn sie wieder topfit ist, wird sie für uns auch reisen“, heißt es weiter. Naddel freut sich auf ihren künftigen TV-Job.