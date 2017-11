Nadja abd el Farrag: Schockierende Beichte!

Nach den vielen negativen Schlagzeilen in diesem Jahr kann Nadja abd el Farrag endlich wieder Strahlen. Und das aus gutem Grund: Sie ist endlich schuldenfrei! Doch gleichzeitig macht sie auch eine Beichte, die ihre Fans schockiert!

Naddel: "Ich habe keine Schulden mehr!"

Vor einem Jahr bekam Naddel Hilfe von Schuldenberater Peter Zwegat. Seit dem ist viel passiert. Im Interview mit RTL verrät Naddel Nadja abd el Farrag jetzt stolz: "Ich war drei, vier Monate auf Hartz IV, dann kam Zwegat und hat mir geholfen... Eins kann ich sagen, was geklappt hat - ich habe keine Schulden mehr!" Das sind wirklich wundervolle Neuigkeiten. Denn in den letzten Jahren hat sie hauptsächlich Schlagzeilen wegen ihrer Gesundheit gemacht.

Naddel kann die Finger nicht vom Alkohol lassen!

Sie brach sich das Sprunggelenk, brach wegen einem Infekt zusammen. Vor einger Zeit wurde außerdem eine Leberzirrhose bei Naddel diagnostiziert. Eigentlich sollte Nadja abd el Farrag deswegen die Finger vom Alkohol lassen. Doch sie erklärt gegenüber RTL: "Ich bin ganz ehrlich, dass ich mal ein Glas Sekt oder ein Glas Wein trinke. Aber ich mache es nicht mehr so wie früher." Bei einer Leberzirrhose ein absolutes No Go!