Nadja abd el Farrag: Wird Naddel von ihrem Freund eingesperrt?

Die schlechten Neuigkeiten um Naddel nehmen einfach kein Ende. Alkohol-Schlagzeilen, die Schockdiagnose Leberzirrhose und dann ein Unfall, bei dem sie sich den Fuß verletzte. Nun folgen wieder dramatische Schlagzeilen: Nadja abd el Farrag soll von ihrem Freund eingesperrt werden!

Nadja abd el Farrag: "Ich halte das nicht mehr aus!"

Wie die "OK" berichtet, soll Naddel ihr Freund und Hotelier Burkhardt Stoelck eingesperrt! Seit über einem Jahr wohnt sie in seinem Hotel. Naddels Freundin, die Gastronomin Sonja Singh macht sich große Sorgen. "Nadja saß weinend bei mir und sagte: 'Ich halte das nicht mehr aus'. Sie ist sowas von lebensmüde", erzählt sie gegenüber "OK". Und sie erklärt weiter: "Sie wird von ihm eingesperrt, er entscheidet über sie. Er ist der zweite Dieter, der sie nun vollends zerstört."

Macht Nadja abd el Farrag endlich eine Therapie?

Ob etwas an den Gerüchten dran ist, weiß man nicht. Zuletzt erklärte Burkhardt Stoelck, dass Naddel endlich eine Therapie machen muss. Und das will sie jetzt auch! "Ich habe immer behauptet, ich mache es, ich mache es. Aber diesmal mache ich es wirklich. Versprochen! Ehrenwort", erklärte sie kürzlich.