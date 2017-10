Nadja Abd el Farrag: Naddel ist zu krank für die Bühne!

Neuer Haarschnitt, mehrere Auftritte, ein Lächeln im Gesicht. Eigentlich schien es, als würd es Nadja Abd el Farrag nach einem Alkohol-Rückfall und der schrecklichen Leberzirrhose-Diagnose wieder besser gehen. Sogar zugenommen hatte die sonst so magere 52-Jährige.

Jetzt jedoch der Schock: Naddel ist zu krank für die Bühne! Sie musste vor Kurzem einen Auftritt im Stadl ihrer Freundin Krümel absagen.

Nadja abd el Farrag: Alkohol-Skandal

Nicht einmal sie selbst, sondern Krümel selbst verkündete die Schock-Nachricht auf der Facebook-Seite von "Krümels Stadl Paguera": "Leider konnte Naddel aus gesundheitlichen Gründen nicht singen", schrieb Krümel.

Naddel wurde operiert

Für eine Autogrammstunde kam Naddel dennoch vorbei. Und tatsächlich: Auf den Bildern in dem sozialen Netzwerk sieht sie nicht gesund aus. Ihr gerade erst wiedergewonnenes Lächeln sind einem eingefallenen Gesicht und einem ausdruckslosem Blick gewichen.

Was ihr genau fehlte ist unklar. Vielleicht musste sie sich auch nur wegen ihrer erneuten OP schonen. Nach einem Sturz vor etwa elf Monaten musste Naddel am Fuß operiert werden. Ihr wurden Schrauben und Metallplatten in den Fuß operiert werden. Diese wurden nun entfernt.

Dennoch: Vielleicht steckt auch mehr dahinter. Ihre Freundin Krümel und auch ihre Fans machen sich schließlich schon länger Sorgen um Naddel.