Nadja Abd el Farrag ging erst vor kurzem mit ihrer Diagnose an die Öffentlichkeit. Die Ex-Freundin von Dieter Bohlen leidet an der lebensbedrohlichen Krankheit Leberzirrhose. Jetzt schockiert sie im RTL-Interview mit der Aussage: "Auf jeden Fall will ich den Sommer noch überleben."

Steht es wirklich so schlecht um Nadja Abd el Farrag? Leberzirrhose wird vor allem durch jahrelangen Alkoholmissbrauch verursacht. Die Krankheit kann nicht geheilt werden. Nur wenn vollkommen auf Alkohol verzichtet wird, kann der Verlauf gestoppt werden.

Das Problem: Trotz der schlimmen Diagnose will die 52-Jährige nicht aufhören, Wein und Sekt zu konsumieren. "Ich kann schon mal einen Sekt oder Wein trinken, aber alles in Maßen, wie ich es damals in der Vergangenheit gemacht habe", so die gebürtige Hamburgerin im Interview.

Nadja Abd el Farrag will nicht komplett auf Alkohol verzichten

Ob das wirklich stimmt? Ihr Manager ebenso wie ihr Arzt macht sich jedenfalls große Sorgen um ihre Gesundheit. "Der Arzt sagte zu mir: Entweder du schaffst das selber oder aber, du musst eingewiesen werden.“ Doch Nadja Abd el Farrag will es ohne Hilfe schaffen.



Trotzdem weiß das ehemalige Model, dass ihr Lebensstil für sie tödliche Folgen haben kann! "Auf jeden Fall will ich den Sommer noch überleben. Das hört sich jetzt so dramatisch an. Den Sommer werde ich auf jeden Fall überleben", scherzt sie im Interivew.

Hoffentlich erkennt Nadja Abd el Farrag den Ernst der Lage und nimmt ihre schockierende Diagnose zum Anlass, ihr Leben zu ändern und gesund zu werden!