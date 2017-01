Das war irgendwie zu erwarten. Die Mama von Nathalie Volk ist ihren Job los, die Lehrerin wurde vom Dienst suspendiert. Dabei wollte Viktoria eigentlich nur ihr Töchterchen unterstützen. Schuld an der Misere ist natürlich mal wieder das Dschungelcamp. Denn als die einstige GNTM-Kandidatin Nathalie Volk sich auf den Weg in den RTL-Dschungel machte, wollte Mutter Viktoria natürlich an ihrer Seite sein. Die Lehrerin hatte extra dafür Urlaub eingereicht, um ihre Tochter nach Australien zu begleiten. Doch das Gymnasium in Soltau, an dem Viktoria Volk unterrichtete, lehnte den Urlaubsantrag ab. Also meldete sich die Pädagogin krank, reichte eine dreiwöchige Krankschreibung ein und machte sich an der Seite ihrer Modeltochter auf den Weg nach Australien.

Viktoria Volk wurde vom Dienst suspendiert

Blöd nur, dass die RTL-Kameras die Kandidaten und deren Begleitung gerne einfangen und eben auch die Angehörigen immer mal wieder zu Interviews gebeten werden. Noch blöder, dass offensichtlich Eltern von Viktoria Volks Schülern zu den RTL-Zuschauern gehören und sich wunderten, warum die kranke Lehrerin in Australien verweilt. Das gab natürlich Ärger. Mama Volk versuchte sich rauszureden, das nützet allerding s nichts. Sie wurde zu einer Geldstrafe von 7000 Euro verdonnert, eine Sprecherin begründet: „Wegen Gebrauchs eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses.“ Volk weigerte sich allerdings, die Summe zu zahlen. Und ihre Tochter Nathalie Volk hat dies wohl auch nicht für Mama übernommen. Und der reiche Freud von Nathalie, Frank Otto, offensichtlich auch nicht. Also wurde Viktoria Volk vorläufig vom Dienst suspendiert. Wie lange, steht wohl noch nicht fest.