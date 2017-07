Naked Attraction: Jetzt sollen sich Promis nackt präsentieren!

Die Nackt-Kuppelshow „Naked Attraction“ scheint das nächste Level anzustreben. Die erste Staffel war mit stolzen 1,45 Millionen Zuschauern ein echter Quotenhit, da ist wohl durchaus mit einer zweiten Staffel zu rechnen. Und die soll dann möglicherweise direkt noch eine Schippe draufpacken. Denn angeblich will RTL II für „Naked Attraction“ Promis verpflichten, die dann nackt umeinander werben. Dies will zumindest „Bild“ erfahren haben, allerdings sollen die Pläne um eine VIP-Fassung von „Naked Attraction“ noch streng geheim sein. Dementsprechend ist auch noch ungewiss, wessen prominente Genitalien der Sender gerne in der durchsichtigen Box präsentiere möchte.

"Naked Attraction": Plant RTL II eine zweite Staffel?

Es wäre nicht die erste Show mit nackten Promis

Bei „Naked Attraction“ wäre es nicht das erste Mal, dass sich Promis nackt zeigen. Schon bei „Adam sucht Eva“ gab es nackte Prominenz. Peer Kusmagk hat beispielsweise im Adamskostüm Janni Hönscheid kennen und lieben gelernt. As Paar ist immer noch zusammen, bekommt bald ein gemeinsames Kind und dazu passend gibt es noch eine Baby-Doku auf RTL II obendrauf. Allerdings hatten die zwei Turteltauben immerhin noch die Chance sich auf einer Insel auc zwischenmenschlich näher zu kommen. Bei „Naked Attraction“ geht es tatsächlich um den reinen Fleischbeschau. Aber wer weiß, vielleicht kann ja doch ein Prominenter mit seinen nackten Tatsachen überzeugen. Bei Peer Kusmagk und Janni Hönscheid hatte schließlich auch niemand damit gerechnet, dass sie sich nackt auf der Insel verlieben. Manchmal kommt es eben anders als man denkt.