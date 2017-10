Narumol & Josef: Liebeswunder in den Flitterwochen

Gerade mal sechs Wochen ist es her, dass sich Narumol und Josef in New York zum zweiten Mal das Jawort gegeben haben. Geflittert wurde anschließend in den Hamptons. Und nun gibt es zauberhafte Neuigkeiten von dem "Bauer sucht Frau"-Kultpaar.

Narumol & Josef: So romantisch war ihre zweite Hochzeit

Im Interview mit "Das Neue Blatt" verriet die Thailänderin nun: "Seit dem Jawort fühlen wir uns noch mehr verbunden. Das Gefühl, dass nichts und niemand uns trennen kann, ist ganz stark." Und sie setzt sogar noch einen drauf: "Wir sind so dankbar für das Erlebte. Und Josef ist ein anderer Mensch geworden."

"Josef und ich haben immer noch Schmetterlinge im Bauch"

Klingt ganz so, als würde das Paar mehr denn je auf Wolke sieben schweben. Josef ließ seiner Narumol jeden Wunsch von den Augen ab. "Er passt auf mich auf. Wenn ich mal krank bin, nimmt er Rücksicht auf mich. Wir haben unendlich viel Arbeit auf unserem Bauernhof. Viele Jahre gab es bei Josef nur den Stall, die Tiere, den Wald - und dann kam lange nichts. Das hat sich geändert. Er ist fürsorglich, gibt sich Mühe."

Dafür verzeiht Narumol ihm vieles. "Ich habe akzeptiert, dass er nicht der Romantiker voller Emotionen ist. Er hat das nie gelernt." Für die Zukunft haben sie sich eines fest vorgenommen: "Wir müssen uns als Paar immer mal wieder eine Auszeit nehmen. Nicht in Arbeit ersticken. Unsere Ehe ist wie der Atlantik: viel Wellen, viel Wind, aber wunderschön!"

