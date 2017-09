Narumol & Josef: So romantisch war ihre zweite Hochzeit

Josef und Narumol haben in New York noch einmal JA gesagt - ganz romantisch am See im Central Park!

Im Interview mit "Das Neue Blatt" verriet das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar, wie sie auf diese außergewöhnliche Idee gekommen sind. "Eine Ehe ist viel Arbeit. Harte Arbeit. Manchmal vergisst man für kurze Zeit, was wir für ein Glück hatten, uns zu finden. Ich habe eine Familie geschenkt bekommen. Und ich möchte nie, nie wieder alleine sein. Das war ich lang genug", erklärte Josef. Seine Frau fügt hinzu: "Ja zu sagen zueinander, ist leicht. Aber die Liebe über den harten Alltag zu retten, ist sehr schwer. Wir haben das geschafft. Und so entstand der Wunsch nach einer zweiten Hochzeit."

Besonders für Narumol war es ein besonders emotionaler Moment. "Ich habe laut gelacht und geweint vor Glück. Es war so unglaublich schön und romantisch. Ich werde diese Trauung nie vergessen."

Auch bei Josef und Narumol kriselt es manchmal

"In keiner Ehe gibt es nur Sonnenschein. Bei uns gewittert es oft, Blitze schlagen ein", weiß der Landwirt. Aber für beide ist klar: "Josef und ich gehören einfach zusammen. Ich habe ihm versprochen, dass er mein letzter Mann ist. Und was ich verspreche, das halte ich auch."

Seit ihrem zweiten Jawort sind die beiden wieder wie frisch verliebt. "Wir fühlen uns wieder ganz stark verbunden. Und die Schmetterlinge im Bauch sind wieder da. Wir sind happy!"

So romantisch war ihr Ehe-Versprechen

Nimmst du, Josef, diese Frau, Narumol, wieder zu deiner Ehefrau? Wirst du sie weiter lieben und ehren, sie nähren und ihr beistehen in guten wie in schlechten Tagen? Versprichst du, an ihrer Seite zu bleiben, egal welche Schwierigkeiten euch begegnen mögen? Und im Angesicht der Versuchung standhaft und treu zu bleiben? Versprichst du, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, diesen Schwur zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Dann antworte nun „Ja, ich will!“

Und nun, Josef und Narumol, die Ringe, mit denen ihr eure Liebe nochmals symbolisiert und bindet. Über die Jahre, die ihr sie tragt, werden sie weiterhin nicht nur widerspiegeln, wer ihr seid, sondern auch ein Sinnbild des Bundes sein, den ihr heute nochmals eingeht. Sie zeigen, dass ihr für den Rest eures Lebens Teil des anderen sein werdet, aber trotzdem als eigene Menschen weiterbesteht.

