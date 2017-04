Narumol und Josef: "Bauer sucht Frau"-Paar macht Schluss!

Narumol und Josef sind DAS Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“. Nachdem sich die beiden in der Kuppelshow kennengelernt haben, sind sie unzertrennlich.

Narumol hatte aber immer wieder gesundheitliche Probleme und schon zwei Schlaganfälle. Die Arbeit auf dem Hof ist nicht immer einfach und sehr anstrengend. Irgendwann wird das Paar Schluss machen – und zwar mit ihrem Hof! Narumol hofft, dass eines ihrer Kinder den Hof übernehmen wird.

Bauer sucht Frau: Narumol hatte einen Schlaganfall

"Das Leben auf einem Bauernhof ist ein harter Job, kein leichter Job. Aber ich wünsche mir, dass eins unserer Kinder den Hof von Josef weiterführt. Dann können wir in den Ruhestand gehen", sagt Narumol bei „Bauer sucht Frau“.

Zwar will das Paar noch nicht in absehbarerer Zeit den Hof weitergeben, doch irgendwann wird der Moment kommen. Ihr Sohn Maikl interessiert sich zwar für die Landwirtschaft, aber Hofbesitzer will er offenbar wohl nicht werden. "Maikl glaube ich, kann sich das nicht so vorstellen. Ich schon, aber mal schauen, was die Zeit so bringt“, gestand sie.