Natascha Kampusch designt jetzt Schmuck

Die Flucht aus dem Verlies des Peinigers ist bereits 11 Jahre her. Nun will Natascha Kampusch beruflich groß durchstarten.

Natascha Kampusch hat sich einen Traum erfüllt: Die 29-Jährige hat jetzt ihren eigenen Schmuck kreiert. "Ich bin stolz, weil es ein langer Weg in Gedanken war“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Idee hatte sie bereits 7 Jahren. Damals hatte sie ihre Goldschmied-Lehrer abgebrochen.

Einfach hat es Natascha Kampusch aber nicht, denn immer wieder wird sie angefeindet. Kritiker meinen, dass sie Geld mit ihrem Schicksal verdienen würde. „Ich will dem Staat nicht zur Last fallen und von Steuergeld leben“, so Natascha Kampusch.

Die Schmuck-Kollektion von Natascha Kampusch umfasst 5 Teile – darunter Ohrringe und eine Kette. Eine Blume ist das Motiv der Stücke, welche Natascha Kampusch ab September verkaufen will. Zwischen 70 und 90 Euro kosten die Schmuckstücke.