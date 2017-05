Natascha Ochsenknecht: Betrügt Umut Kekilli sie mit Bachelor-Evelyn?

Natascha Ochsenknecht könnte eigentlich im siebten Himmel schweben. Nach dem Liebescomeback mit Umut Kekilli ist nun auch das Thema Hochzeit präsent. Doch nun sind doch dunkle Wolken am Liebeshimmel aufgezogen. Betrügt der 33-jährige Umut Kekilli seine 52-jährige Freundin Natascha Ochsenknecht etwa mit der ehemaligen „Bachelor“-Kandidatin Evelyn Burdecki? Deren Freundin Saranda hat „Closer“ gegenüber nämlich erzählt: „Ich war mit Evelyn in Köln, dort haben wir dann Umut auf einer Karnevalsparty kennengelernt. Er hat sich als Fußballer vorgestellt und war echt nett. Es war schnell klar, dass er Gefallen an Evelyn gefunden hat. Irgendwann fragte er, ob sie nicht auf sein Zimmer im „Motel One“ kommen möchte.“ Dann sollen die 28-Jährige und der Kicker auf seinem Zimmer verschwunden sein.

Evelyn Burdecki bestätigt die Geschichte: „Ich wundere mich, dass meine Freundin das ausplaudert. Aber ja, Unrecht hat sie nicht. Dennoch habe ich im Endeffekt zu Hause geschlafen. So viel dazu.“ Schmutzige Details plaudert die Blondine nicht aus. Sie ist der Meinung, dass Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli das selbst klären müssen. Kurios wird es, als Natascha sich dazu äußert: „Ich kenne die Geschichte. Das Mädchen hatte gemeinsame Fotos von sich und Umut an eine meiner Mitarbeiterinnen geschickt. Umut und ich haben darüber geredet. Zu der Zeit waren wir außerdem noch getrennt. Da kann jeder machen, was er möchte!“ Klingt so, als wäre alles zwischen dem Paar geklärt und als hätte Evelyn Burdecki trotzdem Ärger machen wollen. Übrigens sagt der künftige Gatte von Natascha Ochsenknecht zu der Angelegenheit: „Ja, ich habe mit ihr beim Karneval gefeiert. Da ist ja auch nichts dabei.“