Natascha Ochsenknecht: Das hält sie von Cheyennes BH-Foto

Mit ihren jungen 17 Jahren steht Cheyenne Ochsenknecht schon mit beiden Beinen im Leben. Als Model kann sie sich wirklich sehen lassen und weiß einfach, was sie im Leben will.

Trotzdem scheint sie sich bei gewissen Dingen immer noch das Einverständnis von Mama Natascha einholen zu wollen. Auf Instagram postete Cheyenne ein Foto von sich in roter Unterwäsche und weißer Jogginghose. „Liebe dich selbst“ und „Mit Mamas Erlaubnis“ steht daneben geschrieben. Die 53-Jährige gab ihrer Tochter also ihren Segen für das sexy Bild. „Ich finde es toll, dass du auf deine Mutter hörst und nicht einfach so freizügige Bilder von dir postest, wie es heutzutage schon 14-Jährige machen", kommentiert ein begeisterter Fan.

Cheyenne ist das jüngste der drei gemeinsamen Kinder von Natascha Ochsenknecht und ihrem Ex-Mann. Sie modelte bereits für die VOGUE und lief auf der Fashion Week in Berlin.