Natascha Ochsenknecht hat seit Jahren ein trauriges Geheimnis. Der stets lebenslustig wirkenden dreifachen Mutter macht seit Jahren eine tückische Krankheit das Leben schwer, vor 13 Jahren dann die Diagnose: Hashimoto. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunkrankheit, bei der die Schilddrüse chronisch entzündet ist. Die Symptome sind unter anderem Haarausfall, Sehstörungen, Gewichtsschwankungen und depressive Verstimmungen. Doch auch die verschriebenen Medikamente brachten Probleme mit sich, wie Natascha Ochsenknecht RTL gegenüber erzählt: „Ich sah aus wie ein Streuselkuchen, ich hatte wirklich Herzrhythmusstörungen, konnte nicht mehr schlafen, hatte Platzangst. Das ist schon eine harte Nummer das sind große, innere Kämpfe die man mit sich führt.“

Natascha Ochsenknecht lässt sich von der Krankheit nicht unterkriegen

Die Krankheit gilt aktuell als unheilbar. Bis die Medikamente richtig eingestellt waren, hat es bei Natascha Ochsenknecht ein Jahr lang gedauert. Doch die Gewichtsschwankungen hat sie bis heute, obwohl sie meistens auf Süßigkeiten verzichtet. Doch Natascha Ochsenknecht ist nicht alleine mit der Krankheit, Millionen Menschen weltweit leiden unter Hashimoto. Beispielsweise auch Topmodel Gigi Hadid und Avatar-Schauspielerin Zoe Saldana. Auch die werden ihre Tipps und Tricks haben, sich mit ihrem Schicksal zu arrangieren. Natascha Ochsenknecht verrät zum Beispiel, dass sie viele Hosen einfach in zwei Größen hat: „Bevor ich mich dauernd darüber aufrege, habe ich also zwei verschiedene Hosengrößen. Einmal die engere Variante und einmal wenn ich merke, es ist wieder was, durch Stress oder so dann muss ich eben die größere Hose anziehen.“ Eine Natascha Ochsenknecht lässt sich eben durch nichts unterkriegen.