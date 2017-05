Natascha Ochsenknecht: Ist das etwa ein Schwangerschaftshinweis?

Jetzt kurbelt Natascha Ochsenknecht die Babygerüchte richtig an! Erst vor Kurzem feierte sie mit ihrem Freund Umut Kekilli ihr Liebescomeback. Jetzt sorgen sie wieder für eine echte Überraschung!

Natascha Ochsenknecht: Ist das Spruchbild ein Indiz?

Vor wenigen Wochen erklärte Natascha Ochsenknecht auf die Frage, wo sich das Paar in fünf Jahren sieht: "Du machst 'nen geilen Job. Verheiratet?" Und Umut fügte hinzu: "Wer weiß, vielleicht noch ein Kind?" Jetzt postet die Blondine plötzlich dieses auffällige Spruchbild: "Schwangerschaftstests sind so genial. Ich wünschte, man könnte mehr Fragen im Leben beantworten, indem man draufpinkelt." Will sie uns damit vielleicht mehr sagen?

Guten Morgen Spruch of the Day Posted by Natascha Ochsenknecht on Montag, 22. Mai 2017

Natascha Ochsenknecht postet immer wieder Spruchbilder

Natascha Ochsenknecht hat selber schon drei Kinder mit Ex Uwe Ochsenknecht: Jimi Blue, Wilson Gonzalez und Cheyenne Savannah Ochsenknecht. Für Umut wäre es das erste Kind.

Ob das Spruchbild aber wirklich darauf hindeutet, dass Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli Nachwuchs erwarten, ist fraglich. Das Model postet immer wieder Bilder mit lustigen Sprüchen auf den sozialen Netzwerken.