Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli: Gemeinsame Wohnung!

Sieben Jahre lang führten Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli eine On-Of-Beziehung. Jetzt soll damit endlich Schluss sein. Denn die beiden haben den nächsten Schritt gewagt.

Natascha Ochsenknecht und Umut: Gemeinsames Heim

RTL zeigten Umut Kekilli und Natascha Ochsenknecht ihr neues Reich. Die beiden sind in eine Altbauwohung in Berlin gezogen - und könnten nicht glücklicher sein! Eingerichtet wird übrigens gemeinsam. Und da schraubt Natascha Ochsenknecht auch mal ihren außergewöhnlichen Stil etwas zurück.

"Ich würde es gar nicht wollen, dass mein Mann in eine Wohnung einzieht, die aussieht wie von einem kleinen Mädchen", so Natascha gegenüber "RTL". "Und da es unsere gemeinsame Wohnung ist, habe ich natürlich auch was zu sagen", grinst Umut.

Natascha Ochsenknecht spricht über ihre Hochzeitsplanung

Natascha Ochsenknecht: Erst die Wohnung, dann ein Baby?

In ihrem neuen Heim strahlen die beiden vor Glück. Doch ist das nur der erste Schritt? Folgt auf die neue Wohnung vielleicht sogar Nachwuchs? Erst vor wenigen Wochen erklärte Natascha Ochsenknecht auf die Frage, wo sich das Paar in fünf Jahren sieht: "Du machst 'nen geilen Job. Verheiratet?" Und Umut fügte hinzu: "Wer weiß, vielleicht noch ein Kind?" Kurz darauf postete sie dieses auffällige Spruchbild: "Schwangerschaftstests sind so genial. Ich wünschte, man könnte mehr Fragen im Leben beantworten, indem man draufpinkelt."

Umut und Natascha sind immer für eine Überraschung gut....