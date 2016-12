NAtascha Ochsenknecht: Wurde bei ihr eingebrochen?

Mit einem scheinbar unbeschwerten Post, versetzt sie so manchen Fan in Sorge um sie. "Das hat man davon, wenn man Einbrecher beim Einbrechen überrascht: Dann muss man zur Polizei und Bilder angucken", flüstert sie bei Instagram in die Kamera. Sieht also ganz so aus, als habe sie erneut einen Einbrecher bei sich in der Wohnung erwischt.

Schon 2011 ertappte und verjagte sie einen ungebetenen Gast aus ihrer Wohnung. Und nun ist es wieder so weit. So richtig Glück scheint Natascha Ochsenknecht beim Schutz ihrer eigenen vier Wände wohl nicht zu haben.

Wann genau der neue Einbruch nun war, verrät sie nicht. Auch nicht, ob die Täter es geschafft haben etwas zu stehlen.

Immerhin scheint es Natascha selbst soweit gut zu gehen und an dem Video sehen wir auch, dass sie dass Thema offenbar nicht ganz so schwer nimmt.