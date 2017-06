Nathalie Volk und Frank Otto in Todesangst!

Was für ein Schock für Nathalie Volk und Frank Otto. Während eines Interviews gab es plötzlich einen hochdramatischen Zwischenfall, das Paar war in Todesangst um den anwesenden Journalisten. Mitten im Gespräch brach der Reporter plötzlich zusammen, das Model erinnert sich „Closer“ gegenüber: „Er sprach gerade mit Frank über das Sterben, fragte ihn, ob er Angst vor dem Tod habe. Genau in dem Moment sackte er plötzlich in sich zusammen, rutschte vom Stuhl. Ich dachte erst, das sei ein schlechter Scherz. Aber dann habe ich gesehen, dass er sogar Schaum vor dem Mund hat.“ Frank Otto reagierte geistesgegenwärtig, leistete erste Hilfe. Der Journalist kam kurz wieder zu sich, erklärte, er habe Probleme mit dem Herzen. Dann der Schock, wie Nathalie Volk sagt: „Dann ist er direkt wieder zusammengebrochen. Wir haben keinen Puls mehr gefühlt.“

Nathalie Volk und Frank Otto: Süße Nachwuchs-Überraschung!

Nathalie Volk und Frank Otto kämpften um das Leben des Reporters

Millionär Frank Otto hat versucht, das Leben des Mannes zu retten: „Ich habe mich an Erste-Hilfe-Kurse erinnert und versucht ihn mit einer Herzrhythmus-Massage wiederzubeleben. In so einem Moment blendet man alles aus, funktioniert nur noch.“ Nathalie Volk versuchte tapfer ihrem Liebsten beizustehen, obwohl die Situation wahrlich an ihren Nerven zehrte: „Es war so furchtbar. Der Mann war lila angelaufen, ich konnte gar nicht richtig hinsehen. Aber da ich Frank unterstützen musste, hatte ich keine andere Wahl Diesen Anblick werde ich nie im Leben vergessen.“ Nach zehn Minuten traf endlich der Notarzt ein und brachte den Journalisten in die Klinik. Dort soll er ins künstliche Koma versetzt worden sein. Mittlerweile geht es ihm aber wohl besser. Nathalie Volk wird diesen Tag aber ganz sicher nicht so schnell vergessen: „In solchen Situationen wird einem auf brutale Weise deutlich, wie vergänglich doch das Leben ist.“