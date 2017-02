Nathalie Volk & Frank Otto: Heiße Sexspiele à la ‚Shades of Grey’?

Die gestrige Europapremiere von „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe“ in Hamburg ließen sich natürlich auch Nathalie Volk und Frank Otto nicht nehmen. In sexy Posen ließen sie sich von den Fotografen ablichten und Nathalie setzte ihren lasziven Blick auf. Da drängt sich doch die Frage auf, ob es bei den beiden genauso verrucht wie bei Anastasia und Christian Grey zugeht?

Sie lieferten eine heiße Show für die Fotografen ab WENN.com

„Mich persönlich macht Abwechslung an. Ich mag das Spiel“, gibt Frank offen gegenüber ‚Express’ zu. „Ich weiß aber von Nathalie, dass sie Schläge nicht gut findet.“ Also waren solche heißen Sexspielchen aber offensichtlich schon einmal bei ihm und seiner 39 Jahre jüngeren Freundin Gesprächsthema! Doch für Nathalie sind Experimente à la ‚Shades of Grey’ ausgeschlossen. „Eine Frau sollte sich selbst lieben und nicht dominieren lassen“, findet sie.

Damit nun aber nicht womöglich der Eindruck aufkommt, dass bei den beiden im Schlafzimmer nur geschlafen wird, ist es Frank wichtig nochmal zu ergänzen: „Eintönig geht es bei uns trotzdem nicht zu!“ Was genau er damit meint, behält das ungewöhnliche Paar mit dem großen Altersunterschied dann aber doch lieber für sich.