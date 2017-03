Nathalie Volk: Frank Otto liebt sie über alles!

Zwischen diesen beiden hat es wohl richtig gefunkt! Nathalie Volk und ihr 39 Jahre älterer Freund, der Versandhauserbe Frank Otto, sind seit Sommer 2015 ein Paar. Jetzt verriet das Model: "Er meint, ich bin die Liebe seines Lebens, und alle Frauen, die er vorher hatte, hatten nie eine Bedeutung für ihn."

Für seine Liebste gibt der Unternehmer dann auch gerne mal eine stolze Summe für Geschenke aus. "An einem Tag hat mir Frank mal Ohrringe für 85 000 Euro geschenkt, einfach so. Mein Traummann!“, schwärmt Nathalie Volk im Interview mit "Bild am Sonntag".



Wie echt ihre Liebe ist, zeigt das ungewöhnliche Paar in einer Folge der Doku-Soap "Goodbye Deutschland", in der es sein Leben in einer schicken Villa in Hamburg präsentiert. Und Nathalie liefert noch einen Beweis ihres Glücks: Die Ex-GNTM-Kandidatin kann sich sogar sehr gut vorstellen, ihren Frank zu heiraten!

Nathalie Volk: "Ich hab mein Leben vor mir, Frank hat seines schon hinter sich."

Aber auch der 59-Jährige selbst ist ganz begeistert von seiner Model-Freundin: "An ihr finde ich attraktiv, dass sie mich auch aus schwierigen, grüblerischen Welten herauszaubern kann. Dann fühlt sich das Leben wieder leicht an. Sie hat auch eine ziemlich direkte Art, Dinge anzusprechen. Das finde ich ganz klasse an ihr."

Auf den Mund gefallen ist die selbstbewusste 20-Jährige tatsächlich nicht. So erklärt sie im Interview ganz unverblümt: "Es ist einfach so, dass Frank schon vieles im Leben erlebt hat. Ich sag’s mal knallhart: Ich hab mein Leben vor mir, Frank hat seines schon hinter sich."

Nathalie Volk: Sie möchte Charity-Lady werden!

Für ihre Zukunft hat der TV-Star auch schon ganz genaue Pläne: "Mein Ziel ist es, Charity-Lady zu werden!" Die "Goodbye Deutschland"-Spezialfolge ist ein erster Schritt dahin.



Denn in der Doku-Soap wird nicht nur das Leben des ungewöhnlichen Paares thematisiert, sondern auch Frank Ottos Einsatz als Umweltaktivist. Das Paar reist gemeinsam auf die Seychellen, um auf das Korallensterben dort aufmerksam zu machen. Die „Goodbye Deutschland“-Spezialfolge mit Nathalie Volk und Frank Otto läuft am Montagabend um 20.15 Uhr auf Vox.