Nathalie Volk & Frank Otto: Süße Neuigkeiten

Dieses Paar spaltet die Gemüter so sehr wie kaum ein anderes: Nathalie Volk und Frank Otto trennen stolze 39 Jahre und etliche Millionen auf dem Konto. Doch obwohl das ungleiche Paar immer wieder für Aufsehen sorgt, sind sie schon seit mehr als einem Jahr glücklich liiert. Nun wagen die beiden sogar den nächsten großen Schritt. Der engagierte Umweltschützer und die Nachwuchs-Charity-Lady schmieden große Pläne, wie sie jetzt gegenüber "bild.de" verrieten: "Wir planen jetzt eine Weltreise, um uns mehr um den Umweltschutz zu kümmern. Mehrere Monate komplett raus, möglichst viele Länder besuchen."

Und auch privat haben die beiden noch viel vor. Sogar Familiengründung können sie sich vorstellen, wie Frank Otto betont: "Mit so einer jungen Frau denkt man natürlich darüber nach. Wenn es mein Gesundheitszustand noch zulässt – warum nicht! " Nathalie Volk hingegen zögert noch. „Zum Kinderkriegen bin ich zu jung – vielleicht so in zehn Jahren. Ich möchte jetzt erst mal die Zeit mit Frank genießen. "

Nathalie und Frank haben adoptiert

Den ersten Schritt in Richtung Nachwuchs hat das Paar allerdings schon unternommen. Die zwei sind jetzt stolze Hundeeltern und haben eine vier Monate alte Hündin namens Yumi adoptiert. Wer weiß - vielleicht beschleunigt das Leben zu dritt ja auch den Wunsch nach einem Baby...

