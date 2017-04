Nathalie Volk: Stylistin Angelina macht Schluss!

Die Trennung von Nathalie Volk ist jetzt offiziell! Doch nicht etwa die von Frank Otto. Ihre Stylistin Angelina Krystek macht offiziell Schluss.

Nathalie Volk hat zwei Gesichter

Bei "Goodbye Deutschland" lernten die Zuschauer Angelina Krystek kennen. Sie arbeitete als Stylistin für Nathalie Volk und war auch mit der ehemaligen GNTM-Kandidatin befreundet. Und Angelina war Nathalie offenbar so wichtig, dass sie das Model und Frank Otto sogar mit auf die Seychellen begleiten durfte. Und dass, obwohl der VOX angeblich dagegegen war.

Doch heute will Angelina nichts mehr von einer Freundschaft mit Nathalkie Volk wissen. Sie wirft dem TV-Star in einem Interview mit der "Hamburger Morgenpost" vor: "Nathalie hat zwei Gesichter. Einerseits ist sie lieb, andererseits flippt sie schnell aus, wenn etwas nicht so läuft, wie sie es will!"

Nathalie Volk & Frank Otto: Drama nach den Dreharbeiten von "Goodbye Deutschland"!

Nathalie Volk und Angelina Krystek gehen getrennte Wege

Nach den Dreharbeiten machten Angelina Krystek und Nathalie Volk Schluss. Die Stylistin hatte genug von dem Model und ihrer "komplizierten, launischen und aufbrausenden" Art. Wenn Angelina nicht sofort zur Stelle war, war Nathalie Volk sofort genervt. Zu viel für die Blondine. Jetzt muss Nathalie auf die Stylistin verzichten....