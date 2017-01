Mandy Grace Capristo kann nicht nur wunderschön singen, sondern sieht auch stets top gestylt aus. Manchmal sieht sie für den Geschmack vieler Fans jedoch schon zu perfekt aus, sodass immer wieder Gerüchte um Beauty-OP’s laut werden. Doch auf ihrem neusten Instagram-Foto zeigt Grace jetzt, dass sie auch ohne Make-Up und ein perfektes Styling hinreißend aussieht.

Glücklich lächelnd, mit zerzaustem Haar und ungeschminkt lächelt sie in die Kamera. Damit will sie ihren Fans nicht nur ein frohes neues Jahr wünschen, sondern sich auch noch mit einem Appell an sie wenden. „Lasst uns 2017 mit einem neuen Ansatz starten und zwar 'Die beste Version von uns selbst zu sein' jeden Tag. Und dazu gehört sich neu zu orientieren, außerhalb der Box zu denken, Risiken einzugehen, Regeln zu brechen, Rebellieren, Nein zu sagen, wenn alle Ja sagen, für das zu kämpfen was man selbst für richtig hält auch wenn man alleine da steht, ehrlich zu uns selbst zu sein“, schreibt die 26-jährige unter anderem.

Damit hat Grace nicht nur mit ihrem natürlichen Bild alles richtig gemacht, sondern auch mit ihren warmen Worten. Von den Fans gibt es haufenweise Komplimente und Zustimmung. „Wow, du siehst einfach zauberhaft aus und deine Worte treffen genau ins Schwarze!“, schreibt eine Instagram-Userin ergriffen. Wenn im neuen Jahr nun endlich auch noch Graces Album erscheinen würde, das sie schon vor langer Zeit angekündigt hat, könnten ihre Fans wohl kaum glücklicher sein.