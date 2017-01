"Navy CIS"-Star Pauley Perrette ist wieder Single

Sie wollten heiraten und ihr Leben miteinander verbringen - doch nun ist Schluss! "Navy CIS"-Star Pauley Perrette und ihr Freund Thomas Arklie haben sich völlig überraschend getrennt. Und das schon vor Weihnachten!

Pauley Perrette und Thomas Arklie waren verlobt

Fünf Jahre lang waren die beiden zusammen. 2011 verlobten sich sogar. Doch nun ist die Hochzeit geplatz. Und der Grund für die Trennung ist wirklich traurig! Immer wieder hat das Paar ihre Hochzeit verschoben, verrät ein Insider gegenüber "Radar Online". Zunächst deswegen, weil die erst sehen wollten, ob sie ihre Streitigkeiten in den Griff bekommen. Doch mittlerweile hat Pauley ganz andere Prinzipien.

Angeblich will Pauley Thomas erst heiraten, wenn die homosexuelle Ehe in Kalifornien erlaubt ist. Mhhh, doch ob das der wahre Grund ist? Im letzten Jahr entschied der Oberste Gerichtshof in Amerika, dass homosexuelle in allen Bundesstaaten heiraten dürfen!

Die Beziehung von Pauley Perrette und Thomas Arklie konnte aber auch diese Entscheidung am Ende nicht retten...