Nazan Eckes feiert TV-Comeback nach Baby-Pause!

Sie ist wieder da, Nazan Eckes feiert nach der Baby-Pause nun ihr TV-Comeback. Die zweifache Mama kehrt schon bald wieder zurück vor die Kamera und wird die RTL-Zuschauer durch „Explosiv“ führen. Der Sender hat bekannt gegeben, dass die beliebte Moderatorin am 22. Mai 2017 wieder auf Sendung geht. Nazan Eckes erklärt selbst dazu: „Ich freue mich sehr, genau im Jubiläumsmonat wieder zurück bei „Explosiv“ zu sein und finde es toll, dass uns die Zuschauer über so viele Jahre hinweg die Treue gehalten haben. Meine Kollegen und ich sind hochmotiviert, auch weiterhin tagtäglich eine spannende und vielseitige Sendung auf die Beine zu stellen.“

Nazan Eckes steht bald wieder vor der Kamera

Nazan Eckes ist seit September 2005 fester Bestandteil des „Explosiv“-Moderationsteams. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Elena Bruhn, Miriam Lange und Sandra Kuhn steht die bildhübsche Journalistin für das Magazin vor der Kamera. Im Oktober 2016 ging Nazan Eckes in die Baby-Pause, im November erblickte der kleine Ilyas das Licht der Welt. Doch nun ist Schluss mit der Baby-Pause und die stolze Mama von zwei Söhnen nimmt ihren Beruf wieder auf. Ihre Fans werden sich ganz bestimmt sehr darüber freuen, Nazan Eckes schon so schnell wieder bei „Explosiv“ sehen zu können. Bei ihrem ersten Baby, dem kleinen Lounis, ist Nazan Eckes auch schon nur ein halbes Jahr zu Hause geblieben. Scheit ganz so, als wäre der Spagat zwischen Kind und Karriere für Nazan Eckes kein Problem. RTL wird seiner Powermoderatorin ganz sicher auch viel Unterstützung entgegenbringen.