Nazan Eckes kämpft um ihre Ehe!

Nazan Eckes ist wahrlich bodenständig und absolut ehrlich. Die 40-jährige Zweifachmama schämt sich nicht, auch mal zuzugeben, dass bei ihr nicht immer alles glatt läuft. Nun hat die beliebte RTL-Moderatorin „Gala“ gegenüber verraten, dass sie auch um ihre Ehe kämpfen muss. Nicht, dass Nazan Eckes und ihr Gatte Julian Khol nun gravierende Eheprobleme hätten. Aber die Zeit, gerade nach der Geburt von Baby Nummer zwei ist oft einfach gegen traute Zweisamkeit: „Mein Mann und ich haben noch weniger Zeit füreinander. Man muss sehr stark sein und sich sehr lieben.“ Das werden wohl so einige Paare kennen, die Familie und Beruf unter einen Hut bekommen wollen.

Ab Sommer steht Nazan Eckes wieder vor der Kamera

Nazan Eckes glaubt zumindest, dass sie weiß was hilft: „Ich bin wirklich froh, dass wir uns zum richtigen Zeitpunkt für Kinder entschieden haben. Ich glaube einfach, dass man als Paar nicht zu schnell zu diesem Entschluss kommen darf. Man muss vorher viel miteinander erlebt haben. Sich austoben. Man darf, wenn die Kinder da sind, nicht das Gefühl haben: Oh Gott, ich verpasse jetzt etwas! Oder: Mein Leben ist eingeschränkt! Denn natürlich haben wir gerade keine Zeit für Zweisamkeit. Die Kinder haben Vorrang. Aber wenn Ilyas ein Jahr alt ist, können mein Mann und ich auch abends mal wieder ausgehen. Ich freue mich schon jetzt wahnsinnig darauf, wenn wir uns mal wieder länger als zwei Minuten in die Augen schauen können. Das haben wir schon einmal geschafft und schaffen es auch ein zweites Mal.“ Aber ab dem Sommer wird Nazan Eckes erstmal wieder ins TV zurückkehren.