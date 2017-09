Nazan Eckes: Rührende Liebeserklärung

Langweilig wird ihr im Moment sicher nicht: Nazan Eckes ist nicht nur zweifache Mutter - die Moderatorin ist seit diesem Monat auch immer freitags und samstags in zwei TV-Shows zu sehen. Freitags führt sie durch "Dance Dance Dance" und am Samstag steht sie für "Das Supertalent" vor der Kamera. Wie bekommt sie das alles unter einen Hut? Im Interview mit "Fernsehwoche" stand sie jetzt Rede und Antwort - und machte eine rührende Liebeserklärung an ihre Kinder.

Wie bewältigen Sie die Doppelbelastung?

Ohne die Hilfe meiner Familie ginge es nicht. Als ich auf meinem Kalender gesehen habe, dass das „Supertalent“ mit „Dance, Dance, Dance“ zusammenfällt, habe ich mit meiner

Mutter gesprochen, ob ich sie aus der Türkei einfliegen lassen kann.

Nazan Eckes feiert TV-Comeback nach Baby-Pause!

Wird Ihnen manchmal alles zu viel?

Nein, mein Ausgleich ist das „normale“ Leben. Ich liebe es, Mutter zu sein, meinen Kindern das Frühstück zu bereiten, ihnen vorzulesen, auf der Wiese zu toben.

Lassen Ihre kleinen Superstars schon Talente erkennen?

Viele. Lounis, fast 3, liebt Bücher und ist fit im Puzzeln und Ilyas, 10 Monate, wird eine Sportskanone.