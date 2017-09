Nazan Eckes: Sexy Po-Blitzer

(P)O là là! So freizügig zeigt sich Nazan Eckes selten. Die Moderatorin schickte jetzt sexy Urlaubsgrüße aus Italien.

Verträumt steht die hübsche Brünette im Meer und schaut in die Ferne. Der knappe Badeanzug, den sie trägt, ermöglicht ihren Instagram-Followern dabei einen wunderbaren Blick auf ihr Hinterteil.

#workhardplayhard #timeout #sea #sunshine #relaxing #takeadeepbreath #happiness

Klar, dass es da fast so viele Komplimente für die hübsche Moderatorin gibt, wie Sand am Strand von Italien: "Eine wunderschöne Aufnahme Nazan. Traumhafte Kulisse mit einer bezaubernden Frau", schreibt einer ihrer Fans unter den Schnappschuss.

Es ist nicht das erste Mal, dass Nazan ihre Anhänger an ihrem Traumurlaub teilhaben lässt. Bereits in den vergangenen Tagen postete sie immer wieder Fotos, die sie mit ihrer Familie am Strand zeigen. Das neuste bietet aber eindeutig die beste Aussicht...