Nazan Eckes: Sie wechselt von DSDS in die Supertalent-Jury

Nazan Eckes: Sie wechselt von DSDS in die Supertalent-Jury

Nazan Eckes: Sie wechselt von DSDS in die Supertalent-Jury - Dass Victoria Swarovski nicht lange in der Supertalent-Jury sitzen bleibt, war ja nun keine all zu große Überraschung. Wer die Nachfolge antreten sollte, war bislang nicht bekannt. Nun wurde verkündet, dass Nazan Eckes diesen Job übernehmen wird.

"Das Supertalent": Muss Victoria Swarovski die Jury verlassen?

Die ehemalige DSDS-Moderatorin freut sich auf den doppelten Seitenwechsel. Zum einen lernt sie nach DSDS nun auch mal "Das Supertalent" kennen. Zum anderen ist auch die neue Position eine aufregende Neuerung für sie: „Ich habe schon einige Talent-Shows mit Jury moderieren dürfen, nun freue ich mich, selbst mal in der Jury zu sitzen.“

Schon in wenigen Tagen gehen die ersten offenen Castings los. Am 30.September werden wir Nazan Eckes dann neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Supertalent-Jury bei RTL sitzen sehen.