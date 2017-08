Nazan Eckes: Verliert sie jetzt die Nerven?

Für Nazan Eckes steht Stress momentan auf der Tagesordnung. Die 41-Jährige moderiert gerade nicht nur zwei TV-Shows, sondern muss sich auch noch um ihre zwei kleinen Kinder kümmern.

Damit sie das auch auf die Reihe bekommt, musste Eckes kurzerhand ihre Mutter um Hilfe bitten. „Wenn du nicht kommst, dann schaffe ich das nicht“, gestand sie am Telefon, weshalb ihre Eltern extra früher aus der Türkei zurückkamen, um ihr unter die Arme zu greifen.

Auch wenn die Kinder der Moderatorin nun in den besten Händen sind, liegen ihre Nerven trotzdem blank. Grund dafür soll ein Streit mit Dieter Bohlen sein, mit dem Nazan in der Jury von „Das Supertalent“ sitzt. Die Chemie zwischen dem Pop-Titan und seiner hübschen Kollegin scheint einfach nicht zu stimmen und so zofften sie sich sogar vor laufenden Kameras. Hoffentlich nimmt Eckes sich seine derben Sprüche nicht so zu Herzen, denn zusätzlichen Stress kann sie momentan wirklich nicht gebrauchen.