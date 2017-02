Nazan Eckes zeigt zum ersten Mal ihren kleinen Sohn!

Vor wenigen Monaten ist die kleine Familie von Nazan Eckes und ihrem Ehemann Julian Khol um ein Mitglied reicher geworden. Nazan hat einen kleinen Sohn zur Welt gebracht, den sie Ilyas genannt hat. Damit hat der zweijährige Lounis einen kleinen Bruder als neuen Spielgefährten!

Bisher veröffentlichte Nazan nun kein einziges Foto ihres Nachwuchses. Lediglich das kleine Händchen ihres Sprosses knipste sie und lud es auf Instagram hoch. So niedlich das Bild auch ist: Die Fans waren natürlich neugierig und sehnten sich nach einem richtigen Foto des kleinen Ilyas. Dem Wunsch kommt Nazan jetzt nach. Für die aktuelle Ausgabe der ‚Gala’ ließ sie sich zusammen mit ihrem Sohn erstmals ablichten.

Glücklich und voller stolz blickt Nazan auf dem Foto ihren kleinen Wonneproppen an. „Ich bin wachsamer geworden. Es ist mir wichtig, dass meine Kinder in einer geborgenen Umgebung aufwachsen“, erzählt die Moderatorin der ‚Gala’. In ihrer Mutterrolle scheint sie komplett aufzugehen. Kein Wunder, bei so süßem Nachwuchs!